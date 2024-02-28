Гонконг, Китай, 28 февраля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. НАТО рискует столкнуться с серьёзными проблемами из-за нехватки вооружений в том случае, если вступит в конфликт с Россией. Об этом пишет 28 февраля гонконгское издание Asia Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Автор статьи задаётся вопросом, действительно ли НАТО готово к горячему столкновению с войсками России. Он отмечает, что давняя стратегия альянса заключается в ведении боевых действий только до тех пор, пока есть оборудование и припасы.

«Серьёзная проблема, с которой столкнётся НАТО, заключается не в развёртывании войск, которые есть у альянса, а в их снабжении», — говорится в статье.

Ситуация с поставкой Киеву военной техники и боеприпасов показала, что у военного блока нет ни запасов, ни производственных мощностей для продолжительного конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, адмирал из Нидерландов Роб Бауэр, возглавляющий Военный комитет НАТО, на Варшавском форуме по безопасности в октябре 2023 года заявил, что выстроенная за 30 лет либеральная экономика хороша для многих вещей, но только не для войны. Он призвал наращивать производство оружия и боеприпасов, потому что из-за поставок Украине «уже видно дно».