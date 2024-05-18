Нью-Йорк, США, 18 мая, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Алжир и Словения запросили открытое заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по ситуации в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом 17 мая сообщил источник во всемирной организации.

Loey Felipe/UN Photo

«Алжир и Словения запросили данное заседание. Тематика — Рафах», — сообщил источник.

Ожидается, что заседание Совбеза ООН, запрошенное на 20 мая, пройдёт в открытом формате.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции в восточной части города Рафах на юге сектора Газа. Израильские военные взяли под контроль контрольно-пропускной пункт на границе палестинского анклава с Египтом, перерезав пути поставок гуманитарной помощи. При этом в самом Рафахе укрываются более миллиона палестинцев, покинувших свои дома на севере Газы после начала военной операции ЦАХАЛ.

Пресс-секретарь управления Организации Объединённых Наций по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке обвинил Израиль в нарушении норм международного права, указав, что не были обеспечены ни безопасность маршрутов эвакуации гражданского населения, ни доступность гуманитарной помощи.

13 мая телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщил, что израильские войска стянули достаточное количество сил и резервов для проведения крупномасштабной военной операции в Рафахе, которая может начаться в ближайшие дни. При этом решение ЦАХАЛ о начале наступления будет означать, что Израиль пошёл бы наперекор неоднократным требованиям США отказаться от операции на юге палестинского анклава.