Волгоград, 17 мая, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин встретился с губернатором Андреем Бочаровым во время рабочего визита в Волгоград. Они обсудили сотрудничество «Сбера» и региона в сфере искусственного интеллекта и предполагаемый экономический эффект для региона от AI.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Волгоград

По словам Ведяхина, на сегодняшний день Волгоградская область — регион-лидер по развитию ИИ, а цифровая повестка — значимая часть сотрудничества «Сбера» и Волгоградской области.

«Откликаясь на потребности людей, наши совместные проекты, которые мы сейчас ведём с регионом в области искусственного интеллекта, позволяют делать жизнь волгоградцев лучше», — отметил он.

Топ-менеджер добавил, что ИИ уже сегодня помогает обеспечить доступность медицинских услуг в труднодоступных районах региона. В частности, аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП» от СберМедИИ используется более чем в 40 организациях области, во всех взрослых поликлиниках внедрён цифровой помощник врача «ТОП-3», который помогает сделать первичный приём более быстрым и эффективным.

«Сбер» готов выступить финансовым партнёром и в решении задач, направленных на промышленное развитие региона», — заверил Ведяхин. По его прогнозу, к 2030 году прирост ВРП Волгоградской области благодаря ИИ может составить более 102 млрд руб. Внедрение искусственного интеллекта в ключевые сферы может позволить увеличить ВВП региона к 2030 году на 8,4%».

«Сбер» и администрация Волгоградской области активно сотрудничают по вопросам AI-трансформации региона. Технологичные решения «Сбера» применятся для сохранения культурно-исторического наследия (проекты «Возрожденная коллекция», AR-экскурсия «Истории непокоренного Сталинграда»), повышения доступности медицинских услуг, развития туристической отрасли, модернизации системы ЖКХ, повышения раскрываемости преступлений.

Кроме того, правоохранительные органы региона используют модель для проведения баллистической экспертизы с помощью ИИ, созданную «Сбером» совместно со СберБизнесСофтом на базе данных архивов МВД. Модель позволяет делать баллистическую экспертизу прямо на месте происшествия: она по снимкам определяет вид и образец патрона, частью которого является выстрелянная пуля, а также тип, вид, систему, модель и образец оружия, из которого был произведён выстрел. В рамках исследования проведено два успешных пилота. Реализованная модель показала результат распознавания более 80%. Дальнейшее развитие проекта позволит получать оперативную информацию для поимки преступников по горячим следам.