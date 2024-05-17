Париж, 17 мая, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Стремительное наступление российских войск, начавшееся в Харьковской области неделю назад, стало сюрпризом не только для киевского режима, но и для Запада, заявил генерал авиационного корпуса Вооружённых сил Франции Брюно Клермон 17 мая журналу Valeurs Actuelles.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Это сюрприз не только для украинской армии, но и для всех. Нам нужно было заметить передвижение войск», — сказал он.

Клермон отметил, что о готовящемся наступлении не сообщила в том числе разведка США. При этом он не может утверждать наверняка, знали ли американские военные об этом заранее или нет.

По словам генерала, в прорыве на севере Харьковской области участвуют от 30 до 40 тыс. российских военнослужащих. При этом он назвал логичным наступление на этом направлении, так как там рядом с украинской границей находится Белгород.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 17 мая сообщил, что войсковая группировка «Север» в ходе боёв в Харьковской области за неделю освободила 12 населённых пунктов. Украинскую армию выбили из сёл Борисовка, Бугроватка, Гатище, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Пыльная, Стрелечья и посёлков Глубокое и Плетеневка.

Президент Владимир Путин, комментируя успехи российских войск под Харьковом, напомнил, что ранее публично предупреждал о намерении создать буферную зону на украинской территории, если ВСУ продолжат обстреливать российские приграничные населённые пункты, и теперь создаёт её. Он отметил, что планов о взятии под контроль Харькова пока нет.