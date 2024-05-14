Москва, 14 мая, 2024, 11:12 — ИА Регнум. В Москве стартовала масштабная программа капитального ремонта школ. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Владимир Горовых/РИА Новости

По словам градоначальника, первые 50 зданий будут обновлены в 2024 году. В дальнейшем в эту программу будут включены до 100 школ ежегодно.

В ходе капремонта специалисты приведут в порядок фасады, кровли и внутреннюю отделку зданий. Кроме того, они проведут замену оконных блоков и проложат инженерные коммуникации. Все школы оснастят современным оборудованием для учёбы и спорта, новой мебелью.

«Условия для учебы и отдыха ребят сделают еще комфортнее. Вместо предметных классов предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты для практических занятий», — добавил Собянин.

А в помещениях для отдыха появится всё для работы над групповыми проектами, общения и проведения различных мероприятий.

Современнее станут и школьные библиотеки. По словам мэра, они превратятся в медиатеки с пространствами для самостоятельной и групповой работы. Удобнее также станет система хранения книг.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин рассказал о планах развития школьных театров в Москве. По словам мэра, в ближайшие пять лет лучшие спектакли ребята смогут представить зрителям на площадках московского фестиваля школьных театров «Живая сцена». А проект «Театральное закулисье» даст им возможность побывать на экскурсиях в столичных театрах. Планируется, что к 2030 году в мероприятиях театральной направленность будут участвовать более 70 тысяч человек ежегодно.