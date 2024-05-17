Москва, 17 мая, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Членов ЧВК ЕНОТ («Единые народные общинные товарищества») могут приговорить к срокам от 12 до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима за участие в ОПГ, сообщил «Коммерсантъ».

Известия/Дмитрий Коротаев

Они проходят по уголовному делу о создании преступного сообщества, участвовавшего в нападении на граждан и организации. В ОПГ, предположительно, участвовали сотрудники московского управления ФСБ. Обвинение запросило сроки от 12 до 17 лет для фигурантов.

На заседании в Московском гарнизонном военном суде сторона обвинения заявила, что вину бывшего ФСБ Александра Мрищука и его предполагаемых сообщников из ЧВК ЕНОТ Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного полностью доказали в ходе следствия.

По версии следствия, Мрищук вместе с майором ФСБ Антоном Барякшевым, осуждённым в особом порядке на шесть лет лишения свободы, использовали ЕНОТ для совершения краж и разбойных нападений на предпринимателей. Бизнесменов подозревали в махинациях при поставках товаров из-за границы.

Членов ЧВК привлекали как понятых и помощников оперативников. В действительности они похищали ценности, являвшиеся предметом расследований, заявляло следствие.

Для Мрищука, обвиняемого в организация преступного сообщества с использованием служебного положения, сторона обвинения запросила 17 лет колонии строгого режима. Для исполнителей представители прокуратуры запросили сроки от 12 до 15 лет колонии строгого режима.

Защита со своей стороны настаивала на оправдании подсудимых, утверждая, что обвинений следствие не доказало.

По словам адвокатов, потерпевшие, подозреваемые в махинациях, оговорили Мрищука и членов ЕНОТ, чтобы самим уйти от ответственности. Оговорив силовиков, они получили меньшее наказание — их осудили за таможенные нарушения, а не за контрабанду.

Накануне, 16 мая, обвиняемые выступили на суде с последним словом. Они заявили, что невиновны. Суд удалился для вынесения приговора, которое должно пройти 4 июня.

Уголовное дело, возбуждённое в 2019 году, поступило в 2021 году в Западный окружной военный суд. Его рассматривали присяжные. Дело вернули в прокуратуру и Следственный комитет, после чего началось новое разбирательство в гарнизонном суде. При этом из дела исключили обвинение в бандитизме (ст. 209 УК), и это позволяло слушать его без участия присяжных.

Создателя ЧВК ЕНОТ Романа Теленкевича осудили и приговорили к 13 годам лишения свободы.