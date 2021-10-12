Москва, 12 октября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Преступная группа из участников общественной организации Е.Н.О.Т., созданная двумя офицерами ФСБ России, совершала разбойные нападения и другие преступления. Так считает военная прокуратура, сообщает 12 октября ТАСС.

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Уголовное дело сотрудников ФСБ Александра Мрищука и Антона Барякшева рассматривает Второй западный окружной военный суд. Представитель военной прокуратуры заявил в суде, что эти офицеры создали ЧВК Е.Н.О.Т., чтобы участников привлекали к оперативно-разыскным мероприятиям в качестве понятых, технических специалистов или представителей общественности.

«В действительности под видом оперативно-разыскных мероприятий они совершали тяжкие преступления», — сказал представитель обвинения.

На скамье подсудимых находятся также четыре участника Е.Н.О.Т., свою вину они не признают. Барякшев признал вину и пошёл на сделку со следствием, его дело выделили в отдельное производство.

Мрищука обвиняют в организации преступной группы с использованием служебного положения, бандитизме, превышении должностных полномочий, разбойных нападениях и краже. Его подельникам инкриминируют бандитизм, разбой, угрозу убийством, кражи, участие в преступной группе.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилла Черкалина приговорили к семи годам лишения свободы. Суд признал его виновным в мошенничестве и получении взятки в размере $850 тыс.

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