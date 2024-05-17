Новороссийск, Краснодарский край, 17 мая, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ночью 17 мая подавила более десяти беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) над территорией Новороссийска, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

При падении их фрагментов начались локальные возгорания.

«Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал. Он также призвал жителей не распространять в Сети фото и видео с работой средств ПВО. Кроме того, Кондратьев поблагодарил военных за отражённую атаку.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 16 на 17 мая ВСУ атаковали беспилотниками несколько населённых пунктов в Белгородском районе. Один из БПЛА ударил в автомобиль, в котором находились четыре человека. В результате атаки погибли женщина и ребёнок.

В ночь на 17 мая в Севастополе военные отразили массированное нападение украинских дронов и безэкипажных катеров. Для борьбы с БПЛА применялось стрелковое оружие. Обломки сбитых беспиотников упали на городскую подстанцию. Это привело к частичному отключению света.