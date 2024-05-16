Днепропетровск, Украина, 17 мая, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Тревогу забил мэр Днепропетровска Борис Филатов, предрекая коллапс общественного транспорта в связи с вступлением закона о мобилизации. Об этом 16 мая глава города написал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«У меня скоро остановится общественный транспорт, и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго», — отметил Филатов.

Глава Днепропетровска указал, что «инициативные товарищи» в военкоматах должны начать думать головой и пересмотреть категории военнообязанных, подлежащих призыву в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). По мнению Филатова, мобилизация не может касаться работников критической инфраструктуры, обеспечивающих жизнь людей в тылу. Мэр подчеркнул, что «планы, спущенные сверху» никак не должны затрагивать специалистов, обеспечивающих функционирование инфраструктуры городов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Украине отменили указ об отсрочке от мобилизации для сотрудников курьерских служб и букмекеров. Как сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, по каждой кампании решение будет приниматься отдельно.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на Украине, который вступит в силу 18 мая. Закон предусматривает ужесточение наказаний за уклонение, вводит обязательное ношение военного билета для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет и другие изменения. Предполагается, что благодаря этому решению в ВСУ попадут сотни тысяч украинцев.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что из-за предстоящего принятия закона уклонение мужчин от мобилизации на Украине достигло рекордных масштабов. Закон фактически лишает всех прав украинских мужчин призывного возраста. Мужчины-украинцы не смогут распоряжаться своим имуществом и денежными средствами, обновлять и получать документы.