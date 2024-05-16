Киев, 16 мая, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Указ об отсрочке от мобилизации для сотрудников курьерских служб и букмекеров отменят. Об этом на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Учитывая общественный резонанс, я отменяю указ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно», — написала глава Минэкономики.

В указе речь шла о сотрудниках подразделений международных компаний Glovo (доставка еды), Visa (платежная система) и Favbet Tech (беттинг), сообщило украинское издание «Экономическая правда». Все они получали отсрочку от мобилизации до 8 октября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на Украине 16 апреля, который вступит в силу 18 мая. Он предусматривает ужесточение наказаний за уклонение, вводит обязательное ношение военного билета для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет и другие изменения. Ожидается, что это приведёт к тому, что в ВСУ попадут сотни тысяч украинцев.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала закон актом геноцида. По ее словам, миллионы людей благодаря росчерку пера стали расходным материалом. Методы киевского режима стали схожи с теми, которые применяло руководство нацистской Германии, добавила представитель МИД.

Из-за предстоящего принятия закона уклонение мужчин от мобилизации на Украине достигло рекордных масштабов, отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Закон фактически лишит всех прав украинских мужчин призывного возраста, заявил постпред. Они не смогут распоряжаться своим имуществом и денежными средствами, обновлять и получать документы.