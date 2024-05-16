Амстердам, 16 мая, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Сбой с приемом банковских карт в учреждениях торговли произошёл вечером 16 мая в нидерландском городе Гааге, после чего жители выстроились в очереди к банкоматам, чтобы снять наличные деньги. Об этом сообщила телекомпания NOS.

Jiri Hubatka/ imageBROKER.com /Global Look Press

Посетителей предупреждают в магазинах о том, что не принимают карты к оплате. Вместе с тем их можно использовать в банкоматах.

Выяснить, почему произошла такая ситуация, журналисты не смогли. Нидерландская платежная ассоциация уточняет, что проблема затронула от 30 до 40% всех платежей по дебетовым картам.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля в Москве наблюдались перебои при оплате проезда банковскими картами в городском транспорте. Систему удалось вернуть к работе в штатном режиме в этот же день.

22 февраля появилась информация о том, что онлайн-платформа Change Healthcare, которая занимается обработкой медицинских рецептов в США, подверглась хакерской атаке. Из-за этого аптеки по всей стране столкнулись с проблемами в работе системы и стали задерживать отпуск рецептурных лекарственных препаратов.