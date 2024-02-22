Вашингтон, 22 февраля, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Онлайн-платформа Change Healthcare, которая занимается обработкой медицинских рецептов в США, подверглась хакерской атаке. Об этом сообщил 22 декабря Fox News Business.

Иван Шилов ИА Регнум

Из-за этого аптеки по всей стране столкнулись с проблемами в работе системы и стали задерживать отпуск лекарств указанной группы. В Change Healthcare отметили, что речь идёт о временной проблеме.

Вместе с тем в компании не могут уточнить, когда восстановят работу своей платформы.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня хакеры атаковали компьютерную систему министерства здравоохранения США. В результате случившегося оказались рассекречены десятки тысяч документов, содержащих личные данные американских граждан.

Ранее также стало известно, что 11 февраля хакерская группировка из Бахрейна взломала системы кораблей 5-го флота США. В распоряжение хакеров попали секретные документы, в том числе фотографии и подробные планы американской базы, находящейся на бахрейнской территории.