Москва, 1 февраля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В Москве оплата проезда банковскими картами в городском транспорте работает штатно после перебоев, сообщается 1 февраля в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Оплата проезда банковскими картами в городском транспорте Москвы работает штатно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что списанные средства за проезд будут автоматически возвращены пользователям в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в столичном городском транспорте возникли перебои с оплатой поездок банковскими картами.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября 2023 года хакерской атаке подверглась система бронирования Leonardo («Сирена-Тревел»). В результате вмешательства произошёл глобальный сбой, который привёл к затруднениям с регистрацией в российских аэропортах. Через некоторое время работа системы восстановилась.

В конце октября того же года хакеры группировки DumpForums атаковали интернет-страницу оператора платежной системы «Мир» — Национальная Система Платежных Карт (НСПК).