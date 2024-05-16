Москва, 16 мая, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Российские войска успешно продвигаются в Харьковской области и приступили к освобождению от ВСУ села Липцы, заявил 16 мая глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

Станислав Красильников /РИА Новости

«Наши ребята на подступах, начинается работа по его освобождению, активно работает авиация, артиллерия постоянно, не смолкают», — сказал он.

Ганчев также отметил, что более важной целью является Волчанск. По его информации, российские войска почти освободили город.

Как сообщало ИА Регнум, представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 15 мая сообщил, что подразделения российской войсковой группировки «Север» нанесли удары в Харьковской области по позициям ВСУ в районе Волчанска и сёл Липцы, Журавка и Гранов. Также российские бойцы освободили в регионе посёлок Глубокое и село Лукьянцы.

Президент Владимир Путин 15 мая на встрече с командующими войсками военных округов заявил, что российские войска каждый день улучшают позиции в зоне СВО по всем направлениям. Он подчеркнул, что они выполняют все задачи, которые ставит Генеральный штаб вооружённых сил.