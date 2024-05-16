Харьков, Украина, 16 мая, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Артиллеристы из состава группировки войск «Север» Вооружённых сил России нанесли массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области, что оказало значительную поддержку штурмовым группам в продвижении. Об этом рассказал командир мотострелкового батальона с позывным Балашов.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление на Харьков

«Артподготовка проводилась массированно, это намного упростило в каком-то плане заход именно штурмовых групп… Без артподготовки на свежего противника заходить штурмовикам очень тяжело. Их встречают плотным огнём, начиная от стрелкового оружия и заканчивая уже тяжёлым вооружением», — приводит слова военного «Газета.Ru».

Он также отметил, что хорошая артподготовка и точные удары по целям, приводящие к уничтожению тяжёлой техники противника, способствуют снижению морального духа украинских войск, в то же время укрепляя боевой дух российских военных.

Как передавало ИА Регнум, в период с 11 мая российские военные в ходе активных наступательных действий освободили Борисовку, Огурцово, Плетнёвку, Пыльную, Стрелечью в Харьковской области, а также населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, впоследствии улучшив тактическое положение на данном направлении в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого. 15 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что подразделения из состава группировки войск «Север» Вооружённых сил России продвинулись вглубь обороны украинских войск в Харьковской области, освободив населённые пункты Глубокое и Лукьянцы.