Москва, 16 мая, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Расчеты беспилотников, в том числе FPV-дронов, в зоне специальной военной операции (СВО) являются приоритетной целью. Об этом 16 мая рассказал российский военнослужащий с позывным Воробей, сообщается на сайте Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«Цель номер один сейчас — это расчёты БПЛА и FPV-дронов. Сами точно так же работаем, если находим артиллерию либо видим антенны выносные, то есть это FPV-расчёты либо расчёт мавиков (БПЛА Mavic. — Прим. ред.), приоритет идёт на них, так как они обслуживают ту же артиллерию, те же FPV запускают. Артиллерия не сможет работать без мавиков, а FPV-дроны… намного эффективнее той же артиллерии, потому что он работает точечно, куда нужно», — пояснил военнослужащий.

Боец указал, что вклад дронов неоценим, так как они значительно сокращают время разведки, даже если сравнивать их с разведгруппой, и позволяют увидеть с высоты птичьего полёта обстановку на поле боя. Воробей отметил, что если оператор дрона находится рядом с артиллерийским орудием, то корректировка огня ведётся значительно эффективнее, а задержка между выстрелами сокращается.

В Минобороны России отметили, что на линии боевого соприкосновения круглосуточно контролируют обстановку операторы разведывательных БПЛА 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск. Отслеживая передвижения украинских националистов, операторы БПЛА обнаружили блиндажи с живой силой противника и передали целеуказание артиллеристам. Укрытия с личным составом ВСУ были уничтожены.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил украинский генерал Сергей Кривонос, в связи с мощными ударами российских беспилотников обваливается оборона Вооружённых сил Украины.

Военный добавил, что фортификационные работы проведены не везде, поэтому ВСУ вынуждены отступать на участки местности, не оборудованные системой укреплений.

Издание Foreign Affairs писало, что украинская армия проигрывает новой российской тактике ведения боя беспилотниками, а также технологиям производства дронов, систем РЭБ и российской военной промышленности. В материале пояснялось, что, по оценкам украинских чиновников, Россия может производить или закупать около 100 тыс. беспилотников в месяц, в то время как Украина способна произвести в два раза меньше.