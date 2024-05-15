Братислава, 15 мая, 2024, 20:49 — ИА Регнум. У премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, повреждено несколько внутренних органов. Об этом 15 мая заявил министр труда и социальных дел страны Эрик Томаш.

Jan KroslГЎk /AP/TASS

«Состояние здоровья Роберта Фицо серьёзное. Операция будет длительной, так как стрелявший смог повредить многие органы премьера», — приводит его слова портал Denník N.

Отмечается, что врачи пока не могут остановить кровотечение в брюшной полости, открывшееся в результате огнестрельного ранения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889117" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как ранее сообщало ИА Регнум, на Фицо совершили покушение 15 мая в городе Гандлове после заседания кабмина, когда он вышел к общественности. Выстрелы прозвучали вскоре после того, как кто-то крикнул политику: «Робо, иди сюда!». После этого Фицо упал на землю. Момент покушения попал на видео.

Раненого Фицо доставили в больницу Братиславы на вертолёте. Его состояние оценивается как очень тяжёлое. По данным СМИ, у политика произошло кровоизлияние в брюшной полости.

Нападавшего задержали. Им оказался 71-летний сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула. Ранее он открыто выражал ненависть к Фицо в соцсетях.

Фицо неоднократно осуждал санкции против России, отмечая, что они вредят жителям Словакии. Он высказал в одном из своих выступлений мнение о том, что Москва не заинтересована в третьей мировой войне. По словам премьер-министра, украинский конфликт можно было погасить в самом начале. Политик также заявлял, что не поддержит вступление Украины в НАТО. В апреле 2024 года Фицо отметил, что Словакия заинтересована в дружеских отношениях с Россией.