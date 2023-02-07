Брюссель, 7 февраля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Запрет в Евросоюзе ряда российских СМИ является мерой по защите свободы слова. Об этом сообщил 7 февраля в ходе своего выступления на конференции по борьбе с дезинформацией верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Жозеп Боррель

По его мнению, в Евросоюзе не нападают на свободу слова, запрещая российские СМИ, а напротив — защищают её. Он также отметил, что в целях защиты свободы слова все же делается недостаточно.

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Напомним, в своем комментарии о российских СМИ-иноагентах в рамках выступления на конференции Боррель также признал помощь, оказываемую им Евросоюзом. Формы и масштабы этой помощи он называть отказался, чтобы якобы не повредить им.