Москва, 19 января, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Защита права на свободу доступа к информации, плюрализм мнений, свобода слова — всё это пустой звук для Белого дома, Госдепа и тем более для полностью подконтрольной спецслужбам США частной корпорации YouTube, заявила 19 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале, комментируя блокировку авторского канала Никиты Михалкова «БесогонТВ».

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Для них ничего не стоит на деле нарушить даже ключевые положения внутреннего законодательства — первую поправку к конституции США, которая запрещает федеральному правительству препятствовать кому-либо выражать своё мнение или наказывать кого-либо за сказанное», — написала она.

Тем более, добавила Захарова, Вашингтону нет дела до каких-то международных обязательств в области обеспечения свободы слова.

Дипломат напомнила, что в соответствии с решением совета министров ОБСЕ по вопросам безопасности журналистов, принятым 7 декабря 2018 году в Милане, к государствам-участникам был обращён призыв «в полном объёме выполнять все принятые в ОБСЕ обязательства и их международные обязательства, касающиеся свободы выражения мнений и свободы СМИ, в том числе путём уважения, поощрения и защиты свободы искать, получать и распространять информацию независимо от государственных границ».

«Этот и все другие призывы, воззвания, заявления и декларации для Вашингтона — просто «белый шум», когда речь заходит об американских юридических и физических лицах», — указала она.

Решение американской корпорации Google, владельца Youtube, заблокировать канал Михалкова, по мнению Захаровой, — это классический пример политической цензуры и патологической нетерпимости неолиберального Запада к точкам зрения и мнениям, отличным от своих.

Как сообщало ИА Регнум, YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «БесогонТВ» 18 января.

Сам режиссёр удивился тому, что канал смог просуществовать на этой площадке так долго, учитывая направленность канала на разоблачение коллективного Запада. Михалков добавил, что зрители всё равно смогут увидеть выпуски программы, доступны в других сервисах.