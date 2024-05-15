Братислава, 15 мая, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения во время стрельбы. Об этом 15 сообщила словацкая газета Pravda.

Zuma\TASS Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«Роберта Фицо ранили после выездного заседания правительства. Нападавший стрелял несколько раз, он задержан полицией», — говорится в публикации.

Отмечается, что выстрелы раздались, когда премьер-министр страны вышел к общественности после заседания кабмина. После ранения политика госпитализировали, его увезли в больницу на вертолёте.

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Роберт Фицо, ещё находясь в оппозиции, выступал против поставок оружия Украине. После его прихода к власти правительство в ноябре 2023 года заблокировало выделение военной помощи киевскому режиму на €40,3 млн. Он заявлял, что военная помощь Запада Украине не имеет смысла и ведет лишь к увеличению числа жертв конфликта.

Политик также заявлял, что не поддержит вступление Украины в НАТО. В апреле 2024 года Фицо отметил, что Словакия заинтересована в дружеских отношениях с Россией.