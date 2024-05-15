Братислава, 15 мая, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Первые секунды после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо попали на видео.

Кадр из видео

«Было произведено четыре-пять выстрелов, один из которых, по словам очевидца, попал в грудь», — сообщило местное издание Pravda.

На кадрах с места события видно, как охрана окружила раненного премьера и буквально, взяв под руки, понесла к машине.

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На премьера Словакии совершили покушение 15 мая после заседания кабмина, когда Фицо вышел к общественности. Выстрелы прозвучали вскоре после того, как кто-то крикнул политику: «Робо, иди сюда». После этого политик упал на землю. После этого раненного доставили в больницу Братиславы на вертолёте. Его состояние оценивается как очень тяжёлое.

Нападавшего на политика задержали. Как пишут СМИ, в премьера стрелял 71-летний мужчина из города Левице. О мотивах стрелявшего пока не сообщалось.

Согласно одной информации, Фицо ранили в грудь и в живот, согласно другой — пули попали в ногу и руку.

Президент Словакии Зузана Чапутова решительно осудила нападение на премьер-министра и пожелала Роберту Фицо всех сил в этот критический момент.