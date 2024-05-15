Братислава, 15 мая, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в очень тяжёлом состоянии после ранения. Об этом 15 мая сообщило словацкое издание Plus SK.

MARTIN DIVISEK / EPA/ТАСС Роберт Фицо

По его информации, политик получил два-три выстрела: в конечности, грудь и живот.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, Фицо получил ранения во время стрельбы после выездного заседания кабмина. Выстрелы раздались, когда политик вышел к общественности. После ранения его увезли в больницу на вертолёте.

Роберт Фицо, ещё находясь в оппозиции, выступал против поставок оружия Украине. После его прихода к власти правительство в ноябре 2023 года заблокировало выделение военной помощи киевскому режиму на €40,3 млн. Он заявлял, что военная помощь Запада Украине не имеет смысла и ведет лишь к увеличению числа жертв конфликта.

Политик также заявлял, что не поддержит вступление Украины в НАТО. В апреле 2024 года Фицо отметил, что Словакия заинтересована в дружеских отношениях с Россией.