Красногорск, 1 января, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Хотя Россия находится в состоянии вооружённого конфликта, основные показатели её жизнеспособности выросли. Об этом президент Владимир Путин заявил 1 января во время посещения военного госпиталя имени Вишневского.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Как это не покажется странным, несмотря на то, что мы находимся в состоянии вооружённого конфликта, все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны, они возросли», — сказал глава государства.

Это самый важный показатель состояния России, подчеркнул он.

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