Варшава, 15 мая, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Суд в Варшаве выдал постановление о временном заключении под стражу бывшего судьи Томаша Шмидта, который выехал в Белоруссию, попросив политического убежища. Об этом сообщил телеканал Telewizja Polska.

belta. by Томаш Шмидт

«Суд удовлетворил заявление о применении временного ареста на срок три месяца в отношении бывшего судьи Томаша Шмидта», — отметили в эфире канала.

Уточняется, что арестовать судью хотят на три месяца.

Томаш Шмидт был судьёй Воеводского административного суда Варшавы. 6 мая, находясь в Минске, он попросил политического убежища в Белоруссии. Свой поступок экс-судья охарактеризовал как выражение протеста против политики Польши в отношении Белоруссии и России. Покинуть родную страну его вынудили преследования, начавшиеся из-за его несогласия с политикой властей Польши.

10 мая Томаша Шмидта сняли с должности, заявил начальник отдела судебной информации Высшего административного суда Польши Сильвестр Марчиняк. Заявление о прекращении служебных обязанностей судьи удовлетворили. Дисциплинарный суд при ВАС разрешил привлечь Шмидта к уголовной ответственности и заключить под стражу.

В министерстве иностранных дел Польши Шмидта поспешили назвать предателем. Глава МИД страны Радослав Сикорский был «потрясён» поступком судьи. Против беглеца возбудили дело о шпионаже. Наказание по параграфу 2 статьи 130 УК Польши предусматривает лишение свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чушью заявления о вербовке польского судьи. Прежде чем выдвигать обвинения, он попросил предоставить подтверждающие факты. Лукашенко добавил, что истории о вербовке призваны запугать граждан Латвии, Литвы и Польши.