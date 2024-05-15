Николаев, Украина, 15 мая, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины. Об этом 15 мая сообщил мэр Александр Сенкевич в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В городе раздался взрыв. Выясняем», — написал он, не приводя подробностей.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены зазвучали в Днепропетровской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Сумской областях.

Официальных сообщений, подтверждающих нанесение ударов, от российского Минобороны пока не поступало.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ сообщали о взрывах, прогремевших 11 мая в Одессе, Кривом Роге и Харькове, также расположенном на северо-востоке контролируемой Киевом территории.

На территории Харьковской области 10 мая зафиксировали рекордную по продолжительности воздушную тревогу. По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, сирены включили в 09:03 мск, при этом до позднего вечера Харьковская область продолжала находиться в «красной» зоне.