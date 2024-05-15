Мэр Николаева сообщил о взрыве в городе
Николаев, Украина, 15 мая, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины. Об этом 15 мая сообщил мэр Александр Сенкевич в Telegram-канале.
«В городе раздался взрыв. Выясняем», — написал он, не приводя подробностей.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены зазвучали в Днепропетровской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Сумской областях.
Официальных сообщений, подтверждающих нанесение ударов, от российского Минобороны пока не поступало.
Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ сообщали о взрывах, прогремевших 11 мая в Одессе, Кривом Роге и Харькове, также расположенном на северо-востоке контролируемой Киевом территории.
На территории Харьковской области 10 мая зафиксировали рекордную по продолжительности воздушную тревогу. По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, сирены включили в 09:03 мск, при этом до позднего вечера Харьковская область продолжала находиться в «красной» зоне.