Москва, 15 мая, 2024, 13:09 — ИА Регнум. В строительства первого на Дальнем Востоке терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов Россия и Китай планируют вложить 7 млрд рублей, сообщил 15 мая журналистам гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

РИА Новости/Павел Львов

«Стоимость этого проекта — около 30 млрд рублей, из которых РФПИ и китайский партнер вложат около 7 млрд рублей», — сказал глава фонда.

Дмитриев отметил, что проект СУГ показывает как важность строительства инфраструктуры на Дальнем Востоке, так и важность взаимодействия России и Китая в сфере энергетики.

Первый морской терминал по перевалке сжиженных углеводородных газов — пропана, бутана и их смесей — построят в Хабаровском крае в порту Советская Гавань. Проект реализует ООО «Компания Ремсталь». Со стороны Китая в инвестировании участвует нефтехимическая компания Haiwei, входящая в промышленную корпорацию Hebei Haiwei Group.

Общая мощность проекта будет составлять в год 1 млн тонн сжиженных углеводородных газов, которые будут поступать в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На терминал сжиженные газы будут доставлять по железной дороге. Здесь их будут хранить и перегружать на суда-газовозы. В конечном итоге мощность терминала может достичь 10 млн тонн ежегодно.

Как отвечают в РФПИ, китайский и другие азиатские рынки увеличивают потребление энергоресурсов. Это наиболее перспективные и емкие рынки для расширения поставок углеводородного сырья из России.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 16–17 мая будет находиться с визитом в Китае, где состоится его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран будут обсуждать вопросы сотрудничества в разных сферах, в том числе энергетике и торговле. Они подпишут по итогам переговоров совместное заявление и ряд двусторонних документов.

Также президент России встретится с премьером госсовета КНР Ли Цяном для обсуждения вопросов сотрудничества двух стран в экономической и гуманитарной сферах. Путин будет участвовать в открытии восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвёртого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, которые проходят в городе Харбине.

Главное таможенное управление Китая в конце апреля сообщило, что Россия в феврале 2024 года вышла в лидеры по поставкам трубопроводного газа в Китай. Среди крупнейших поставщиков сжиженного природного газа в Китай Россия заняла в феврале четвёртое место.

По итогам 2023 года Россия поставила дружественным странам 76 млрд кубометров газа.