Москва, 28 января, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Россия в прошедшем 2023 году экспортировала в дружественные страны 76 миллиардов кубических метров газа. Об этом говорится в презентации первого заместителя главы Министерства энергетики РФ Павла Сорокина, представленной на международной выставке-форуме «Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Из 76 миллиардов кубометров 23 было направлено в Китайскую Народную Республику по трубопроводу «Сила Сибири». Отмечается, что данные об экспорте включают поставки не только трубопроводного, но и сжиженного природного газа (СПГ).

Согласно презентации, в 2023 году поставки газа на внутренний рынок РФ составили 501 миллиард кубометров. Производство СПГ составило 32 миллиона тонн, что превосходит показатели 2020 и 2010 годов, когда было произведено 30 и 10 миллионов тонн соответственно.

Как передавало ИА Регнум, 27 января вице-премьер Александр Новак на Дне энергетики в рамках выставки «Россия» заявил, что Российская Федерация готова поставлять газ в Европу различными маршрутами, однако обсуждение этого вопроса на данный момент невозможно из-за отсутствия желания со стороны Европейского союза.

Напомним, что контракт на транзит газа в Европу через Украину рассчитан до конца 2024 года. Контракт предусматривает ежегодный экспорт объёмом в 40 миллиардов кубометров.