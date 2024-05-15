Киев, 15 мая, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Россия якобы готовит новые резервы, которые сможет задействовать для «второго этапа» своего наступления уже в конце мая или в начале июня, заявил бывший замглавы генштаба Украины, генерал ВСУ в отставке Игорь Романенко.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

В интервью YouTube-каналу «Вышка» он уточнил, что в настоящее время российская армия комплектует резервные силы вооружением и техникой, а также формирует новые группировки войск.

По мнению Романенко, когда эта работа завершится, можно будет говорить о возможности нового наступления.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вооружённые силы России якобы уже начали наступление на Харьков. Вместе с тем он добавил, что США тесно координировали свои действия с Киевом, чтобы помочь ВСУ подготовиться к этому.

12 мая глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что несколько сёл в Харьковской области оказались в зоне ведения боевых действий. Британская газета The Times написала, что наступление российских войск под Харьковом обернулось адом для ВСУ.