Вашингтон, 14 мая, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Украинский беженец Максим Лега, находясь в Польше, собирал для России данные о перевозке военной техники, отправляемой Западом киевскому режиму, и таким образом помог обнаружить и уничтожить ключевой склад вооружений ВСУ, говорится в статье, опубликованной 14 мая американской газетой Wall Street Journal.

Илья Питалев/ РИА Новости

«Лега устанавливал камеры вдоль железнодорожных путей, доставляющих западную военную помощь в соседнюю Украину», — сообщили авторы.

По информации издания, украинский беженец нуждался в деньгах и ему через Telegram сначала предложили делать граффити в безлюдных местах по $7 за изображение, а потом — устанавливать видеокамеры вдоль железнодорожных путей.

Представитель западной военной разведки рассказал изданию, что данные о перевозке военной техники по территории Польши в сочетании со спутниковым наблюдением помогают российским войскам определять, где на Украине находятся склады с вооружением, переданным для ВСУ, и уничтожать их ударами ракет и беспилотников. По его данным, таким образом ВС России уничтожили ключевое западное вооружение с минимальными инвестициями.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил об уничтожении российскими войсками склада с иностранным ракетным вооружением под Одессой. 5 мая он сообщил, что также под Одессой уничтожили склад ракетного вооружения, доставленного из-за рубежа.