Москва, 14 мая, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Командира «президентской» роты ВСУ Василия Полагнюка ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции, сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в Telegram-канале «Шепот Фронта».

Иван Шилов ИА Регнум

«Сообщают о ликвидации двух майоров ВСУ. Артём Присяжнюк — пограничник, Василий Полагнюк — командир роты оперативного назначения при президенте Украины», — написал военкор.

Обоих ликвидировали 13 мая. Полагнюк получил несовместимые с жизнью ранения 7 мая в Серебрянском лесу, неподалеку от Кременной. Присяжнюка ликвидировали во время авиационно-бомбового налёта и удара артиллерии, он вступил в ряды ВСУ добровольцем.

Как сообщало ИА Регнум, в марте российские военные ликвидировали в зоне СВО украинского военного Николая Томайчука с позывным Танцор. Он мечтал станцевать с саблями на крыше Мавзолея возле Кремля. Он командовал небольшим подразделением ВСУ.

До этого Татаринов сообщил о ликвидации в зоне боевых действий украинского военного Владимира Основенко, которого называли «суперснайпером». Он состоял в 241-й бригаде территориальной обороны.