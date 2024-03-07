Москва, 7 марта, 2024, 13:17 — ИА Регнум. В зоне спецоперации ликвидировали снайпера ВСУ Владимира Основенко, сообщил 7 марта военкор Руслан Татаринов в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Сообщают о ликвидации суперснайпера 241-й бригады ТРО (территориальной обороны. — Прим. ред.), Владимира Основенко из Киева. Ликвидирован в населённом пункте Ивановское 7 марта 2024 года», — сообщил военкор.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля появилась информация о том, что в зоне спецоперации ликвидировали снайпера Макса Панаво — бразильского наёмника ВСУ, который убил у себя в стране своего старшего брата. На стороне Киева воевал с 2022 года.

В начале декабря сдавшийся в плен российским военным украинский морской пехотинец Максим Мирончук рассказал, что в Херсонской области на левом берегу Днепра ВСУ понесли большие потери. Высаживавшихся на берегу украинских военных уничтожали целыми взводами.

Как сообщил 7 марта военный эксперт Андрей Марочко, на донецком направлении ВСУ несут всё больше безвозвратных потерь. Украинские военные не могут укрыться от применяемых российскими подразделениями авиационных бомб ФАБ и КАБ.