Каменец-Подольский, Украина, 14 марта, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Российские бойцы уничтожили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) украинского солдата Николая Томайчука с позывным Танцор, который мечтал станцевать с саблями на крыше мавзолея возле Кремля. Об этом сообщил городской совет Каменец-Подольска.

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«Николай Томайчук, позывной Танцор… Он мечтал станцевать танец с саблями сверху на кремлёвском мавзолее», — говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что до участия в СВО украинский военный был профессиональным хореографом и актёром. За это сослуживцы дали ему такой позывной.

Также в сообщении уточняется, что в зоне спецоперации он командовал небольшим подразделением.

Ликвидацию Николая Томайчука подтвердил блогер Александр Семченко.

«Декоммунизатора денацифицировали», — говорится в его посте в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил о ликвидации в зоне СВО военного ВСУ Владимира Основенко, которого называли «суперснайпером». Он состоял в 241-й бригаде территориальной обороны.

16 декабря 2023 года стало известно о ликвидации воевавшего на стороне украинской армии командира Интернационального Легиона из Шри-Ланки Патапили Хеваге Шехан Ранишки.

13 декабря на Украине ликвидировали воевавшего на стороне ВСУ наёмника из Швеции. Погибшему уроженцу исторического шведского региона Свеаланд было около 30 лет.