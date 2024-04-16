Москва, 16 апреля, 2024, 11:58 — ИА Регнум. О планах активного развития школьных театров рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это входит в Стратегию развития московского образования до 2030 года.

Дети в театре. 1955

«В ближайшие пять лет активное развитие получат школьные театры, — отметил Собянин. — Свои лучшие спектакли они могут представить на суд зрителей на площадках московского фестиваля школьных театров «Живая сцена». Он также отметил, что проект «Театральное закулисье» предоставит школьникам возможность отправиться на экскурсии в столичные театры и увидеть мир искусства изнутри. Планируется, что к 2030 году в мероприятиях театральной направленности будут ежегодно принимать участие более 70 тысяч человек.

Мэр столицы подчеркнул, что дополнительное образование, в особенности на базе школ и дворцов творчества, помогает раскрывать таланты юных москвичей. «У нас есть все возможности для того, чтобы московские ребята и впредь получали самые лучшие знания и росли успешными гражданами нашей прекрасной страны», — заявил Сергей Собянин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, мэр Москвы рассказал, что за последние десять лет в столице обновили здания 40 театров, а в 2023 году театры Москвы поставили более 23 тысяч спектаклей.