Архангельск, 14 мая, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Пожар на круизном теплоходе «М. В. Ломоносов» в Архангельске потушили, сообщили 14 мая в пресс-службе МЧС России.

Кадр из видео

«В Архангельске сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар на теплоходе», — сообщили в МЧС.

В ведомстве сообщили, что во время тушения пожара теплоход начал крениться на правый борт и возник риск опрокидывания. Это создало угрозу для сотрудников МЧС.

В связи с этим пожарные эвакуировались на причал, продолжив тушение с суши и воды.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3888734" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, пожар на теплоходе «М. В. Ломоносов» вспыхнул после полуночи. Судно находится на ремонте. Загорелась верхняя палуба теплохода на площади 936 кв. м. Людей внутри теплохода не было.

Пожар произошёл на территории АО «Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота». Ремонт на теплоходе идёт с 2022 года. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало расследование причин и обстоятельств возникновения ЧП.