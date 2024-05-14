Колорадо, США, 14 мая, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига перевела российского нападающего «Колорадо Элеванш» Валерия Ничушкина на третий этап программы помощи игрокам, хоккеист не сможет принимать участия в матчах НХЛ в течение по меньшей мере шести месяцев. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе организации.

DalStars9 Валерий Ничушкин

«Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги объявили о включении нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в третий этап программы помощи игрокам Национальной хоккейной ассоциации», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте НХЛ.

По условиям совместной программы, в рамках которой хоккеистам оказывают поддержку в борьбе с алкогольной и наркотической зависимостями и различными психологическими проблемами, Ничушкин пропустит минимум шесть месяцев без получения зарплаты по контракту с «Колорадо». После прохождения программы россиянин получит право подать заявление о восстановлении на работе.

За помощью хоккеист обратился в январе текущего года и отправился на прохождение первого этапа программы помощи игрокам НХЛ. В конце февраля он получил разрешение на участие в командных тренировках с «Колорадо». Всего в текущем сезоне Валерий Ничушкин принял участие в 80 матчах Национальной хоккейной лиги, в том числе в восьми матчах плей-офф, в которых отметился 32 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами.

Как передавало ИА Регнум, в феврале запрос на прохождение программы помощи игрокам направил нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, став таким образом вторым российским хоккеистом НХЛ после Ничушкина, проходящим сейчас эту программу.