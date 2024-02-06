Вашингтон, 6 февраля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги в социальной сети Х (ранее Twitter).

Nick Wass/AP/TASS Евгений Кузнецов

«Кузнецов будет недоступен, пока он будет получать помощь в рамках программы. Евгений вернётся в клуб после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям», — уточнялось в сообщении.

Программа помощи НХЛ помогает игрокам избавиться от алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем. Кузнецов станет вторым российским хоккеистом НХЛ после Валерия Ничушкина из «Колорадо Эвеланш», который проходит эту программу сейчас.

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого хоккеист играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» действует до 2025 года. За сезон игрок получает 7,8 млн долларов.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кузнецов принял участие в 43 матчах команды. На счету форварда шесть голов и 11 результативных передач.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января «Вашингтон» проиграл в овертайме команде «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:4. Кузнецов отметился в игре двумя голевыми передачами.

«Кэпиталз» 4 января проиграл клубу «Нью-Джерси Девилз» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Кузнецов в этом матче записал на свой счёт один гол.