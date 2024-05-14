Киев, 14 мая, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Жители Харькова слышали звук взрыва, 14 мая сообщил украинский «24-й канал» со ссылкой на главу города Игоря Терехова.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По словам мэра, специалисты пытаются установить, идёт ли речь об ударе по объекту в самом населённом пункте или в его окрестностях. Официальных подтверждений российских военных по указанному поводу пока не поступало.

При этом, по данным украинского министерства цифровой трансформации, на территории Харьковской области объявлена воздушная тревога. Ранее ночью на Украине распространили информацию о взрыве, который прогремел в городе Умань Черкасской области.

Как сообщило ИА Регнум, 24 апреля Игорь Терехов заявил, что у Харькова больше нет собственной генерации электричества, поскольку удары по объектам в городе разрушили все трансформаторные подстанции и теплоэлектростанции.

10 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что российские войска якобы начали наступление на Харьков. По его словам, в Вашингтоне уверены, что в ближайшее время Россия попытается продвинуться в Харькове и предпримет дальнейшие шаги.