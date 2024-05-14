Черкассы, Украина, 14 мая, 2024, 04:16 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в городе Умань Черкасской области Украины. Об этом 14 мая сообщил украинский портал «Новости. Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Уточняется, что на момент взрыва в регионе, согласно данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, действовал режим воздушной тревоги. Кроме того, над территорией Черкасской области зафиксировано появление беспилотников.

Местные власти информацию о взрывах не комментировали, никаких подробностей не приводится.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрывах ночью 13 мая в Харькове на фоне воздушной тревоги и в Херсоне, где сигнал об опасности с воздуха не звучал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства ПВО 13 мая сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом в ходе удара ВСУ. По предварительным данным пострадали семь мирных жителей.

Спасатели ночью 13 мая вытащили из-под завалов жилого дома в Белгороде уже 15-ю жертву теракта киевских боевиков.

На Харьковской горе, на улице Щорса в Белгороде в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Министерство обороны РФ уточило, что ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire.