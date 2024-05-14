Волноваха, ДНР, 14 мая, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины вечером 13 мая сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывоопасный предмет в Новотроицком в Волновахском районе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (Вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.) 23:10 — н. п. Новотроицкое: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

За прошедшие сутки украинские войска 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 105 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов на донецком, горловском и волновахском направления погибли три человека, пострадали ещё пять, в том числе четверо сотрудников МЧС России. Зафиксировано повреждение девяти жилых домостроений, трёх автомобилей и пожарной автоцистерны.

В ночь с 13 на 14 мая украинские войска один раз обстреляли Петровский район Донецка и дважды — Никитовский район Горловки, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

В ночь на вторник Вооружённые силы Украины также обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал, повреждения получили шесть частных жилых домовладений и линия электропередачи.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая ВСУ обстреляли город воинской славы Краснодон в Луганской Народной Республике. В результате удара погибли три человека, ещё шесть получили ранения. По предварительным данным, украинские войска использовали дальнобойные американские ракеты ATACMS.