Варшава, 14 мая, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Военнослужащие польских сил территориальной обороны потеряли снайперскую винтовку BOR во время учений в Польше, сообщил портал Onet со ссылкой на пресс-секретаря командующего войсками теробороны подполковника Роберта Пенкалу.

U.S. Army Europe Польские военные

Инцидент произошёл в городе Тчеве в Поморском воеводстве. Поисками утерянного оружия занимались бойцы 7-й Поморской бригады теробороны.

В заявлении Пенкалу говорится, что силы территориальной обороны не исключают криминального следа в истории с пропажей винтовки. BOR разработали польские специалисты в 2005 году, и это оружие имеет калибра 7,62 мм.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года польские военные потеряли на границе с Белоруссией взрыватель вертолётной ракеты. Исчезновение устройства обнаружили после завершения боевого патрулирования. Польская сторона заверила, что потерянный взрыватель не представляет угрозы.

В апреле 2023 года на учениях в Польше повредили танк Leopard 2A4. Боевая машина воткнулась орудием в землю. Экипаж состоял из украинских военнослужащих. Указанный танк ВСУ передала Германия.