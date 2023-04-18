Киев, 18 апреля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие в ходе учений в Польше повредили один из переданных Германией основных боевых танков Leopard 2A4. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«В ходе подготовки в Польше, спускаясь с холма, танк [Leopard 2A4] с украинским экипажем воткнулся орудием в землю», — говорится в сообщении. Отмечается, что в результате инцидента, произошедшего по вине украинского экипажа, танку оторвало башню.

По словам офицера польской армии Петра Павелки, инцидент произошёл при столкновении двух таких бронемашин. При этом он подчеркнул, что впервые видел подобное неумелое управление техникой.

Накануне военный обозреватель Виктор Баранец предположил, что сообщения о поломках нескольких танков Leopard, так и не добравшихся до зоны боевых действий, связаны с тем, что Запад не передаёт Украине лучшее оружие, а лишь освобождается от «лишнего».