Варшава, 10 августа, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Польские военные потеряли на границе с Белоруссией взрыватель вертолетной ракеты, сообщило Войско польское.

Darek Delmanowicz/EPA/ТАСС

«После завершения боевых вылетов, на одном из вертолётов, осуществляющих патрулирование в районе границы, было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет», — говорится в пресс-релизе.

Военные утверждают, что этот вертолёт пролетал вдоль пограничной полосы и не над застроенной территорией. При этом они отмечают, что потерянный взрыватель не представляет угрозы.

Поиски устройства пока не принесли результата.

Как сообщало 10 августа ИА Регнум, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащака заявил, что на границе с Белоруссией Вооружённые силы Польши планируют разместить 10 тысяч военнослужащих (четыре тысячи для поддержания погранохраны, шесть тысяч — в регионе).

25 июня власти Польши усилили контроль на границе с Белоруссией в том числе за счёт задействования разведчиков и военных.

В начале июля на границу с Белоруссией Польша отправила 500 полицейских, объяснив это напряжённой ситуацией. Менее недели спустя сюда перебросили ещё тысячу военных и две сотни единиц техники. Позднее генеральное командование Вооружённых сил Польши сообщило о размещении снайперов на границе с Белоруссией.

В августе правительство Польши сообщило, что два белорусских вертолёта нарушили воздушную границу страны. В этой связи Варшава решила ещё увеличить количество войск на границе.