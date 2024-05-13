Таллин, 13 мая, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Правительство Эстонии обсуждает возможность отправки войск на Западную Украину, чтобы они взяли на себя выполнение тыловых задач, а бойцов ВСУ можно было отправить на фронт, заявил советник эстонского президента по вопросам нацбезопасности Мадис Ролл в интервью, опубликованном 13 мая изданием Breaking Defense.

IMAGO/Kristjan Teedema/Global Look Press

«Мы должны рассмотреть все возможности. Нам не следует ограничивать свои умы в том, что мы способны сделать», — сказал он.

По словам Ролла, исполнительная власть оценивает вероятные последствия такого шага, дискуссии по этому вопросу еще не завершились. Советник президента не исключил, что страны НАТО, выступающие против отправки войск на Украину, изменят свое мнение.

В мае газета The Independent сообщила, что НАТО проводит военные учения в Эстонии с прицелом на вероятное противостояние с Россией. Участвующие в манёврах британские военные признались, что анализируют боевые действия, происходящие на Украине, и учитывают их в учениях.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 мая, комментируя заявления о возможной отправке иностранных контингентов на Украину, обвинил Запад в беспрецедентной эскалации напряжённости. Он отметил, что ситуация требует пристального внимания и специальных мер.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков 9 мая заявил, что Москва из-за действий США и их союзников вынуждена усиливать меры ядерного сдерживания. При этом он подчеркнул, что Россия не меняет ядерную доктрину, а меняется ситуация в мире.