Лондон, 11 мая, 2024, 16:42 — ИА Регнум. НАТО проводит в Эстонии учебную военную миссию Swift Response с прицелом на Россию. Об этом пишет британская газета The Independent.

ТАСС/ EPA/VALDA KALNINA

Издание называет эти учения «первыми залпами» того, на что был бы похож современный конфликт на границе Североатлантического альянса с Россией. Также британское СМИ отмечает, что Swift Response стали крупнейшими учениями военного блока со времён холодной войны.

Командующий оперативным развёртыванием британских войск в Эстонии бригадный генерал Джайлс Харрис рассказал газете, что не сомневается в необходимости борьбы с якобы «явной и реальной угрозой»со стороны России.

«При необходимости мы готовы защищать каждую пядь эстонской земли. В сознании солдат стратегическая цель и контекст, в котором мы проводим эти тренировки, определённо изменились. Тот факт, что мы проводим их так близко к России, объясняет, почему так важно находиться здесь», — пояснил Харрис.

Издание уточняет, что британские военные, которые участвуют в учениях в Эстонии, признались — они изучают и анализируют боевые действия на Украине и используют их для отработки своих манёвров, начиная от многочисленных способов использования беспилотников и заканчивая противодействием массированным наступлениям.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая стало известно, что на учениях НАТО Swift Response в шведской провинции Смоланд во время прыжка с парашютом пострадали 11 военнослужащих.

Учения проходили на авиабазе Хагсхульт. В течение дня прыжки с парашютом совершили от 600 до 800 натовский военных. Среди пострадавших — военнослужащие из Соединённых Штатов Америки, Венгрии и Италии. Никто из шведских военных не пострадал. Уточняется, что военнослужащие получили переломы и раны, их жизни ничего не угрожает.

Ранее заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх в ходе брифинга анонсировала начало противовоздушных и противоракетных учений Astral Knight — 2024, в которых примут участие около 5 тыс. военнослужащих из Соединённых Штатов, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии и более 50 самолётов и других летательных аппаратов.

Россия и Белоруссия публично заявляют о проведении тренировок с тактическим ядерным оружием из-за сложившейся вокруг стран обстановки. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

9 мая президент России Владимир Путин сообщил, что министерства обороны и генеральные штабы РФ и Белоруссии начали совместную подготовку к учениям по приведению в готовность нестратегического ядерного оружия.

Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия предупреждает США и их западных союзников, что их эскалационный курс вынуждает Москву усилить меры ядерного сдерживания, заявил в свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка западных войск на территорию Украины повлечёт прямое вступление этих стран в войну, симметричный ответ со стороны России и мировую катастрофу. Медведев добавил, что лидерам стран Запада в данном случае не удастся «укрыться ни на Капитолийском холме (резиденция Конгресса США), ни в Елисейском дворце (резиденция президента Франции), ни на Даунинг стрит, 10 (резиденция премьер-министра Британии)».

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Вместе с тем глава государства напоминал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.