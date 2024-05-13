Рига, 13 мая, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности Латвии арестовала мужчину, который в роликах на платформе TikTok поддерживал Россию и критиковал латвийские власти, сообщил 13 мая латвийский портал Delfi.

Кадр из видео

«Проанализировав контент мужчины в TikTok, СГБ констатировала, что лицо своими высказываниями, доступными неограниченному кругу лиц, систематически и целенаправленно осуждал поддержку Украины со стороны Латвии», — говорится в материале.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о разжигании ненависти и поддержку России.

В соцсетях разошлись видео с задержанным. В нём он рассказывает, что в Латвии запрещено изучать русский язык, хотя для трети жителей русский является родным. Мужчина также назвал нацистами латвийских чиновников, ЕС и НАТО, которые поощряют геноцид и репрессии против русских детей. Он отмечал, что Латвия нуждается в помощи.

По данным портала, с начала СВО в Латвии возбудили 48 уголовных процессов против 55 человек за публичные высказывания в поддержку России.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года в Латвии арестовали русскоязычного блогера, автора русскоязычного YouTube-канала «История оружия» Кирилла Фёдорова (признан в РФ иностранным агентом). Ему вменяли сотрудничество с Россией. Через год мужчину освободили. После этого он появился в Москве, записав видео на фоне здания Дома правительства и гостиницы «Украина».