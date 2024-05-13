Варшава, 13 мая, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Варшава отменила назначенные на 14 мая переговоры с Киевом по вопросам сельского хозяйства из-за обвинений в коррупции в адрес ряда украинских участников встречи, заявил в интервью, опубликованном 13 мая газетой Dziennik Gazeta Prawna, замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

Иван Шилов ИА Регнум

«Переговоры прерваны, так как часть представителей по их стороне была обвинена в коррупционной деятельности», — сказал он.

Колодзейчак подчеркнул, что Варшава не допускает переговоров с теми, кого обвиняют в коррупции. Он не назвал, кого конкретно имеет в виду. При этом министр отметил, что Украина и Польша не решили все проблемы, из-за которых польские фермеры устраивают протесты.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля стало известно об аресте министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского. Его обвинили в махинациях с земельным участками, по данным Национального антикоррупционного бюро, он присвоил 2493 га на сумму около $7,3 млн.

Польские фермеры в феврале начали блокировать дороги возле пропускных пунктов на границе с Украиной. Они потребовали прекратить импорт дешёвой украинской сельхозпродукции, так как из-за него разоряются аграрии. Фермеры также высыпают зерно, которое ввозят в Польшу с Украины.