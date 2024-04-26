Киев, 26 апреля, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Обвиняемому в махинациях с землёй министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому избрали меру пресечения. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Kaniuka Ruslan/Global Look Press Николай Сольский

Отмечается, что министр арестован до 24 июня с возможностью внесения залога, сумма которого составляет более $1,8 млн.

Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 апреля предъявило обвинения участникам коррупционной схемы во главе с Сольским, в результате которой чиновник завладел государственной землёй общей площадью 2493 га на сумму около $7,3 млн.

По информации издания «Страна», министр был бизнес-партнёром экс-главы офиса президента Украины Андрея Богдана.

25 апреля Сольский подал заявление об отставке с поста министра. Вину он не признаёт.

Как ранее сообщало ИА Регнум, на Украине задержали основателя и руководителя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу по подозрению в махинациях с земельными участниками. Всего в деле фигурируют около 20 человек, в числе которых застройщики и чиновники. В офисах ряда компаний прошли обыски, были изъяты документы. Мазепу и его предполагаемых подельников подозревают в незаконном завладении более 7 га земель стратегического назначения, расположенных вдоль Киевской дамбы.