Астрахань, 13 мая, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Суд в Астрахани арестовал подозреваемого по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере. Дело возбудили после массового отравления людей наркотическим веществом, сообщили 13 мая в пресс-службе астраханской полиции.

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«Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в управлении МВД.

В рамках дела силовики обнаружили и изъяли свыше тысячи разовых доз с метадоном и мефедроном. К настоящему моменту известно о госпитализации 27 жителей и гостей Астраханской области с признаками токсического отравления неизвестным веществом.

Как передавало ИА Регнум, в Астрахани в ночь на 9 мая нашли тела пяти погибших от отравления — мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Кроме того, 14 человек госпитализировали, почти всех — в реанимацию. В крови обнаружили наркотическое вещество. Через три дня стало известно, что скончались ещё трое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

На следующий день силовики задержали предполагаемого распространителя партии синтетических наркотиков — 20-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии. Задержание прошло в рамках уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере (п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

Полицейские провели ряд следственных мероприятий, в том числе с применением служебных собак, обнаружив несколько тайников-закладок.