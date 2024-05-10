Астрахань, 10 мая, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Предполагаемого распространителя партии синтетических наркотиков, употребление которых привело к массовому отравлению, задержали в Астраханской области. Об этом сообщает 10 мая пресс-служба УМВД России по региону.

УМВД России по Астраханской области

Ранее полицейские получили от медиков информацию о том, что 14 человек госпитализированы с признаками токсического отравления неустановленным веществом. У одного из них нашли 0,23 грамма вещества, которое оказалось метадоном.

Результатом следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий стало задержание подозреваемого в распространении наркотиков — 20-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии. По данным правоохранителей, он приехал в Астрахань и оставлял наркотики в тайниках, следуя указаниям кураторов.

Обнаружены несколько тайников-закладок, находившиеся в них вещества направлены на экспертизу. Устанавливаются соучастники преступления и возможные потребители опасных веществ. Продолжается расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 мая тела пяти погибших от отравления, предположительно, наркотическим веществом, обнаружили в разных местах в Советском и Трусовском районах Астрахани. Это были мужчины и женщины в возрасте от 18 до 40 лет. Ещё 14 человек попали в больницу, 11 из них поместили в отделения реанимации. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю астраханского областного управления СК Ибрагиму Могушкову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, говорится в сообщении.