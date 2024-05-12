В Астрахани умерли ещё три человека от массового отравления наркотиками
Астрахань, 12 мая, 2024, 18:49 — ИА Регнум. В Астрахани возбудили ещё одно уголовное дело после смерти трёх жителей из-за отравления наркотиками, сообщили в Следственном управлении СК России по Астраханской области.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено ещё одно уголовное дело по фактам гибели трёх человек по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — сказано в Telegram-канале регионального СК.
Отмечается, что по версии следствия, в период с 9 по 11 мая 2024 года на территории Ленинского района Астрахани скончались три мужчины в возрасте от 25 до 37 лет, употребивших ранее наркотические вещества.
По данным СК, предварительная причина смерти астраханцев — отравление неизвестным веществом.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили следователи.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 9 мая тела пяти погибших от отравления, предположительно, наркотическим веществом, обнаружили в разных местах в Советском и Трусовском районах Астрахани. Это были мужчины и женщины в возрасте от 18 до 40 лет. Ещё 14 человек попали в больницу, 11 из них поместили в отделения реанимации. СК тогда также возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю астраханского областного управления СК Ибрагиму Могушкову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, говорится в сообщении.
10 мая стало известно о задержании предполагаемого распространителя партии синтетических наркотиков, употребление которых привело к массовому отравлению.
Перед этим полицейские получили от медиков информацию о том, что 14 человек госпитализированы с признаками токсического отравления неустановленным веществом. У одного из них нашли 0,23 грамма вещества, которое оказалось метадоном.
Результатом следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий стало задержание подозреваемого в распространении наркотиков — 20-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии. По данным правоохранителей, он приехал в Астрахань и оставлял наркотики в тайниках, следуя указаниям кураторов.
Обнаружены несколько тайников-закладок, находившиеся в них вещества направлены на экспертизу. Устанавливаются соучастники преступления и возможные потребители опасных веществ. Продолжается расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.