Астрахань, 12 мая, 2024, 18:49 — ИА Регнум. В Астрахани возбудили ещё одно уголовное дело после смерти трёх жителей из-за отравления наркотиками, сообщили в Следственном управлении СК России по Астраханской области.

Павел Бедняков / РИА Новости

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено ещё одно уголовное дело по фактам гибели трёх человек по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — сказано в Telegram-канале регионального СК.

Отмечается, что по версии следствия, в период с 9 по 11 мая 2024 года на территории Ленинского района Астрахани скончались три мужчины в возрасте от 25 до 37 лет, употребивших ранее наркотические вещества.

По данным СК, предварительная причина смерти астраханцев — отравление неизвестным веществом.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили следователи.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 9 мая тела пяти погибших от отравления, предположительно, наркотическим веществом, обнаружили в разных местах в Советском и Трусовском районах Астрахани. Это были мужчины и женщины в возрасте от 18 до 40 лет. Ещё 14 человек попали в больницу, 11 из них поместили в отделения реанимации. СК тогда также возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю астраханского областного управления СК Ибрагиму Могушкову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, говорится в сообщении.

10 мая стало известно о задержании предполагаемого распространителя партии синтетических наркотиков, употребление которых привело к массовому отравлению.

Перед этим полицейские получили от медиков информацию о том, что 14 человек госпитализированы с признаками токсического отравления неустановленным веществом. У одного из них нашли 0,23 грамма вещества, которое оказалось метадоном.

Результатом следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий стало задержание подозреваемого в распространении наркотиков — 20-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии. По данным правоохранителей, он приехал в Астрахань и оставлял наркотики в тайниках, следуя указаниям кураторов.

Обнаружены несколько тайников-закладок, находившиеся в них вещества направлены на экспертизу. Устанавливаются соучастники преступления и возможные потребители опасных веществ. Продолжается расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.